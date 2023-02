Premium Het beste van De Telegraaf

Advocaat vraagt justitieminister om in te grijpen Basisschoolleraar veroordeeld voor ontucht met meisjes mede door rapport geschrapte psychologe

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Advocaat Generaal Mw. Berben, deskundige Fenna Poletiek, verdachte Paul van D., de advocaten Nicole Hoogenboom en Richard Korver, en deskundige Peter van Koppen Ⓒ Petra Urban

DEN HAAG - Een basisschoolleraar uit Noordwijkerhout die is veroordeeld voor ontucht met drie leerlingen, is volgens zijn advocaat veroordeeld op basis van een ondeugdelijk rapport van een deskundige. Paul van D. (38) stond vrijdag in hoger beroep opnieuw voor de rechter in Den Haag.