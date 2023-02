LIVE | Hoger beroep tegen basisschooldocent, verdacht van ontucht met drie leerlingen

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Docent Paul van D. zou de kinderen hebben betast terwijl ze op zijn schoot zaten, in een volle klas met leerlingen. Hij ontkent. De rechtbank veroordeelde hem tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk , naast een beroepsverbod van vijf jaar, en een verplichte zedendaderbehandeling.

Die veroordeling vond mede plaats op basis van een rapport van een deskundige die oordeelde dat de verklaringen van de drie meisjes betrouwbaar waren. Maar een tweede deskundige kwam tot een heel andere conclusie. Deskundige Fenna Poletiek, op basis van wiens rapport Paul van D. mede is veroordeeld, is geschrapt uit het register van gerechtelijk deskundigen. Het is niet duidelijk waarom dit is gebeurd. De verdediging van de docent stelt dat dit is gebeurd vanwege onvoldoende kwaliteit van de deskundige Poletiek. Ze hoeft van het hof geen antwoord te geven op de vraag waarom ze uit het register is uitgeschreven.

,,Dit moet toch aardig frustrerend zijn voor de ouders van de kinderen. Ze zitten hier in de zaal te luisteren naar vooral een discussie over de vraag of de deskundigen deskundig zijn. Voor Paul van D. is dat uiteraard wel van belang”, schrijft Saskia Belleman op Twitter.

De verdediging heeft twee deskundigen het rapport van Poletiek laten beoordelen. Zij komen beiden met een andere conclusie - op basis van hetzelfde rapport - en staan lijnrecht tegenover elkaar. Poletiek concludeerde dat de verklaringen van de kinderen betrouwbaar zijn. Van Koppen zei dat ze uiterst suggestief zijn ondervraagd, en dat de verklaringen daarom niet betrouwbaar zijn.

Dat misbruik speelde op de Rooms-Katholieke Sint Victorschool in Noordwijkerhout. Het ging om drie meisjes. Ze zouden in een volle klas zijn betast. Er zou ook nog kinder- en dierenporno op zijn mobieltje zijn aangetroffen. De advocaat vroeg op een van de eerdere zittingen bij het hof om docenten en ouders als getuigen te horen, en om een reconstructie en een zogenoemde ’schouw’.

Het eerste slachtoffertje vertelde „dat hij ging aan mijn benen (zitten red.) en alles voelen. En hij wilde mijn vriendin ook kussen. Hij ging echt de hele tijd onder. Weinig boven. Hij ging ook onder mijn broek.” Het tweede meisje vertelde dat „alle kinderen” erbij waren als die „niet leuke dingen gebeurden. Dan doet hij rare dingen met mij, waar iedereen bij is.” Ze vertelde dat de hand van de meester in haar broek ging.

De leerkracht heeft zijn straf inmiddels uitgezeten, maar wil worden vrijgepleit. ’