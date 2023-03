Giftige slang in bed van Australische vrouw

De geschrokken vrouw wachtte de opgetrommelde hulp buiten af. Een reptielenvanger stelde eenmaal in de slaapkamer vast dat het om een van de giftigste exemplaren ter wereld ging, de oosterse bruine slang. Eentje van bijna twee meter lang. De levensgevaarlijke slang is bekend in Australië en houdt zich wel vaker schuil op bijvoorbeeld boerderijen. De vrouw had de slang ontdekt tijdens het verschonen van de lakens.

„Toen ik de deur opendeed, keek de slang mij vanuit het bed aan”, vertelt dierenexpert Zachery Richards tegen CBS News. Zo’n grote en giftige slang in een bed had hij niet eerder gezien. Hij vermoedt dat de oosterse bruine slang vanwege de hitte - het was plaatselijk boven de dertig graden - via een opengelaten deur wat verkoeling was gaan zoeken. „Of het bed was te comfortabel”, grapt hij. De slang is ver van de bewoonde wereld uitgezet. „Check je bed vanavond!” geeft Richards op sociale media nog mee aan omwonenden.