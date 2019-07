Meisje (15) omgekomen bij ongeluk met speedboot

De politie kreeg de melding van het ongeval om 15.19 uur binnen en kwam direct ter plaatse. Ook een traumahelikopter, ambulances en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij werden ingezet. Een persoon werd in eerste instantie medisch behandeld, maar deze hulp mocht niet baten.

De politie is op de hoogte van geruchten dat meerdere mensen in de rubberboot zaten ten tijde van de aanvaring, maar kan daar vooralsnog geen uitsluitsel over geven, stelt een woordvoerster.

Agenten zijn een onderzoek naar de toedracht van het ongeval gestart, maar kan hier nog niks over zeggen. Op het volgens de voorlichtster drukbezochte strand nemen zij getuigenverklaringen op. Mogelijk heeft een flink aantal mensen de aanvaring zien gebeuren. Slachtofferhulp is om deze reden eveneens ter plaatse. Ook de bestuurder van de speedboot is volgens de politiezegsvrouw opgevangen, omdat het ongeval ook op deze persoon flinke impact gemaakt heeft.

De Landelijke Eenheid van de politie is volgens de woordvoerder ingeschakeld, vanwege de expertise van deze eenheid wat betreft aanvaringen op het water.