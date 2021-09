Claudia de Breij schrijft verjaardagsboek voor prinses Amalia

De Breij heeft afgelopen zomer meermaals met Amalia gesproken over onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en over haar toekomstige rol als koningin. Ook vertelde de prinses over haar passie voor paarden en de paardensport. Het boek bevat ook beeldmateriaal uit haar privé-archief.

Het is traditie dat er rond de 18e verjaardag van de troonopvolger een boek uitkomt om Nederland beter kennis te laten maken met hem of haar. Zo verscheen in 1985 de biografie Alexander en bracht Hella Haasse in 1955 Portret van Prinses Beatrix uit. Het boek Amalia verschijnt half november.