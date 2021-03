OM: ’Rico de Chileen’ leidde luxeleven van drugsinkomsten

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig. Volg haar berichten onderaan dit artikel.

Het totaalbedrag dat hij heeft verdiend en witgewassen is onduidelijk, maar het moet volgens het OM zeker om miljoenen gaan. Het OM beschuldigt R. van het leiden van een misdaadbende, die zich schuldig maakte aan witwassen, drugshandel en moorden.

„Hij vertoefde in verschillende villa’s, hotels en appartementen over de hele wereld zonder duidelijke bron van inkomsten”, aldus de officier van justitie. In een voorbeeld heeft ze een vijfsterrenhotel in Dubai genoemd, waar R. een panoramisch uitzicht had op de haven, gebruik kon maken van een persoonlijke butlerservice en van „culinaire ervaringen” kon genieten. „De prijzen lopen op tot 600 euro per nacht.”

Rolex

Volgens het OM heeft R. daarnaast de beschikking gehad over een zeer uitgebreide horlogecollectie (onder meer bestaande uit uurwerken van Rolex en Cartier) en een wagenpark met een totale waarde van 1 miljoen euro.

In dure appartementen in Marbella en Amsterdam die ook aan de verdachte worden gelinkt, zijn tassen „vol peperdure designerkleding en een inloopkast gevonden. 65 paar schoenen, 44 polo’s en 45 paar jassen”, zo somde de officier op.

Bekijk ook: Jagen op het fortuin van de cokemaffia

R. heeft zelf verklaard dat hij ondergronds bankier was en een horlogehandeltje heeft geleid. Maar het OM zegt geen genoegen te nemen met deze verklaring, omdat hij geen details kan verstrekken en er uit communicatie niets is gebleken van contact met klanten.

Bij aanhoudingen had de man ook meermaals tienduizenden euro’s contant op zak. Eenmaal verklaarde hij dat hij hiermee „cadeaus voor zijn familie wilde kopen.”

Het OM heeft twee dagen uitgetrokken voor het requisitoir. Maandag volgt de strafeis. Er wordt nog gewerkt aan een tweede strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op het concreet linken van R. aan meerdere liquidaties.