Rico de Chileen beroept zich op zwijgrecht in trage opstart proces

Zes dagen zijn er in totaal uitgetrokken voor de strafzaak tegen de man die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als een zware crimineel die samen met Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F. een criminele organisatie aanstuurde die moorden liet plegen en op grote schaal crimineel geld witwaste. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het mega-proces Marengo dat op 22 maart inhoudelijk begint. Noffel F. zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor een liquidatie in Almere.

Zelfs op de vraag of hij Taghi en Noffel kent, weigerde Richard R. antwoord te geven. Op andere vragen verwees hij veelvuldig naar de verklaringen die hij tijdens verhoren door de politie aflegde. Omdat hij bang was om fouten te maken waarop het OM of de rechtbank hem later afrekenen, gaf hij als verklaring.

Uren nagedacht over vezoeken

Het proces kende maandag een trage start. De rechtbank dacht uren na over verzoeken van de verdediging om alsnog getuigen te kunnen horen die relevant kunnen zijn voor de zaak tegen Richard ‘Rico’ de Chileen. Alle verzoeken werden afgewezen.

Officieel wordt Richard R. in dit proces alleen vervolgd voor witwassen en wapenbezit. Op die grond leverde Chili hem in 2017 uit aan Nederland. Het OM is wel volop bezig met de voorbereidingen voor een tweede proces, waarin Richard R. terecht moet staan voor het aansturen van liquidaties. Maar dat kan pas als Chili toestemming geeft. Een groot deel van het bewijs tegen Richard R. is afkomstig van ontsleutelde chats die hij en andere leden van de criminele organisatie uitwisselden via zogenoemde Pretty Good Privacy telefoons.

Coronabesmetting

Richard R. is in de gevangenis besmet geraakt met corona. Met de naweeën daarvan kampt hij nog steeds, zei hij tegen de rechtbank. Hij is sneller moe, heeft zijn reuk- en smaakvermogen nog niet terug en at in de loop van de middag de voorraad paracetamol van zijn advocaat Leon van Kleef op, omdat hij hoofdpijn had.

Tussendoor vertelde hij summier over de zaken waarmee hij zich in de jaren voor zijn aanhouding bezighield: dat varieerde van het exploiteren van een geldwisselkantoor in Bogota, tot het verhuren van auto’s, handelen in horloges en ,,ondergronds bankieren”. De zaak gaat dinsdag verder.

