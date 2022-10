Duitse komiek openbaart banden van cyber-tsaar met het Kremlin

Duitsland is op uiterst gevoelige plekken door de Russen bespied. De Bondsrepubliek, decennialang aan Russische energie verslaafd en met ex-kanselier Gerhard Schröder die voor potentaat Poetin werkt, is een belangrijk doelwit van de uitgebreide Kremlin-spionage. Maandagochtend werd bekend dat de federale minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) de hoogste baas van het Bundesamt voor Veiligheid in de Informatietechniek (BSI) wegbonjourt. Eigenlijk had ze met deze topambtenaar, Arne Schönbohm, een persconferentie moeten houden.

In het weekeinde ontstond echter een rel, want Schönbohm had de dubieuze organisatie Cyber Sicherheits Rat Deutschlands opgericht. Daarin vertegenwoordigd was via via de dochter-organisatie Infotecs die door spionnen van de Russische KGB opgericht zou zijn. Schönbohm deed alsof het een Duitse overheidsorganisatie was. Zijn opvolger bij de Cyber Sicherheits Rat, Hans-Wilhelm Dünn, werkte ook met de Russische veiligheidsdiensten samen. Hij verklaarde al in 2019 dat het „belangrijk was om de communicatie met alle relevante players te houden, ook Rusland en China.”

Miskleunen

Dünn zou volgens omroep ARD op buitenlandse reis zijn geweest, gefinancierd door de oprichter van Poetins gevreesde Wagner-huurlingen, Jevgeni Prigoshin. Ook ondertekende Dünn met een Russische ex-generaal van de KGB een Beiers memorandum, terwijl die voor Poetins inlichtingendienst FSB werkte. Dit was in de Bondsrepubliek bij insiders bekend. Maar sinds de invasie in Oekraïne en zeker na de grootschalige sabotage afgelopen zaterdag bij de Duitse spoorwegen en de aanslag op gaspijpleiding Nord Stream in de Oostzee waarbij Rusland als verdachte geldt, kijken verantwoordelijken in Berlijn wat strenger naar het oosten en de eigen miskleunen.

Opnieuw was het entertainer, rapper en komiek Jan Böhmermann die de vinger op de gevoelige plek legde. Eerder al had Böhmermann de Turkse president Erdogan tot op het bot beledigd, wat tot een internationale diplomatieke rel leidde. De komiek speelde tevens een rol bij de val van de rechtse Oostenrijkse regering, waar leidinggevende figuren als ex-neonazi Hans-Christian Strache bereid waren tot landverraad en corruptie met Russische oligarchen.

Russische contacten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde maandag geen producten van Infotecs te gebruiken. Er zou geen geen gevaar bestaan voor ict-producten. Voordat producten voor de cyberveiligheid van Duitsland gebruikt worden, test het BSI ze. En dat was precies de organisatie van Arne Schönbohm die vanwege zijn Russische contacten moet opstappen.