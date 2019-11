Vader spookgezin Ruinerwold verdacht van seksueel misbruik kinderen

In de boerderij in Ruinerwold woonde negen jaar lang vader Gerrit Jan van D. met zes van zijn kinderen. Hij zit vast, net als de Oostenrijker Josef B., die huurder van de hoeve was. Ze worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het onthouden van medische zorg. De kinderen zijn nooit ingeschreven.

De oudste zoon die zich Jan noemt, trad in oktober naar buiten door in een café in Ruinerwold te vertellen over het verborgen gezin.

Dna-onderzoek

Vader Gerrit Jan van D. wordt naast witwassen en vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen, er nu dus ook van verdacht dat hij twee van zijn drie oudste kinderen, die het ouderlijk huis al eerder hadden verlaten, seksueel heeft misbruikt. Deze kinderen hebben niet in de boerderij in Ruinerwold gewoond.

Van D. is de vader van de zes kinderen met wie hij in de boerderij woonde, blijkt uit DNA-onderzoek. De zes hebben ook allemaal dezelfde moeder, zij is in 2004 in Zwolle overleden.

Ruinerwold kwam internationaal in de schijnwerpers met het bijzondere geval van het verstopte gezin. Van D. en B hadden radicale ideeën over religie en zelfvoorzienende communes dicht bij de natuur. Ze geloofden dat er een regering was die gestuurd werd door een macht die erachter zat.

Vasthouden 69-jarige

Ook worden Gerrit-Jan van D. en Josef B. ervan verdacht in 2009 in Meppel een 69-jarige man uit Oostenrijk gedurende enkele maanden te hebben vastgehouden.