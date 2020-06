Verdachte moord Miranda Zitman opnieuw voor de rechter

Zitmans ontzielde lichaam werd door B. in stukken gezaagd in ‘een daad van liefde’ zoals hij maandag tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling liet weten. De enige reden waarom hij zijn (ex-)vriendin na haar overlijden gruwelijk verminkte, was dat hij haar wilde begraven op de plekken waar ze het gelukkigst was: in het water waar ze ooit samen veel plezier beleefden aan een bootje. En in de tuin van hun woning in Soest.

Hij zaagde haar armen, benen en hoofd af. De romp stopte hij in een koffer die pas vier maanden later, in april 2019, werd opgevist uit het water bij de Zuider IJdijk in Amsterdam. Haar hoofd en armen begroef hij in de tuin. Miranda's benen zijn spoorloos. Ook zou hij in totaal 116.000 euro van Miranda hebben overgeboekt op rekeningen waarover hij kon beschikken

Verslaggever Chris Ververs volgt de rechtszaak.