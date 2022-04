Waakhond beboet ministerie voor slecht beveiligen visumaanvragen

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens worden er jaarlijks ongeveer 530.000 visumaanvragen gedaan. Aanvragers moeten onder meer „vingerafdrukken, naam, adres, woonplaats, land van geboorte, doel van de reis, nationaliteit en foto” verstrekken. Het systeem waar die informatie in staat, is al jaren slecht beveiligd. Het ministerie is daarvan op de hoogte maar doet er niets aan en overtreedt daardoor „jarenlang, op grote schaal en op ernstige wijze de wet”, oordeelt de toezichthouder.

Het ministerie krijgt behalve de boete ook een dwangsom van 50.000 euro voor elke twee weken dat het systeem niet goed is beveiligd. Dat kan oplopen tot maximaal 500.000 euro.

Visumaanvragers werden ook niet goed geïnformeerd over het delen van de gegevens. Daarvoor kreeg het ministerie een dwangsom van 10.000 euro per week, tot een maximumbedrag van 300.000 euro, maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dit inmiddels op orde.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat de boete is gebaseerd op een onderzoek „op twee diplomatieke posten in 2019. Het is nu 2022. Sinds het onderzoek zijn al veel verbeteringen doorgevoerd op de punten waar we door de AP op worden aangesproken.”