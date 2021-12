Haai doodt surfer voor de kust van Californië

Volgens Los Angeles Times gaat het om een 31-jarige man.

De stranden in het gebied zullen openblijven, maar de autoriteiten hebben mensen wel opgedragen om de komende 24 uur niet in het water te gaan, meldt de Amerikaanse zender ABC News.

Mensen worden niet vaak aangevallen door haaien. In heel de Verenigde Staten vonden er het afgelopen jaar 33 haaienaanvallen plaats. Drie daarvan waren fataal, volgens cijfers van de Universiteit van Florida. In het gebied in Californië waar de surfer vrijdag om het leven kwam werd voor het laatst in januari 2019 iemand door een haai aangevallen en verwond.