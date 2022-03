Kamer maant Jetten tot besluit kerncentrales: ’Haasten met atoomstroom’

In het coalitieakkoord is al opgenomen dat kernenergie uit kerncentrales in de energiemix een aanvulling kan zijn op zon, wind en geothermie. Het kabinet ’zet de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales’. Maar daarover is tot op heden nog weinig bekend omdat er nog ’scenariostudies’ lopen, zo was het verweer vanuit het ministerie afgelopen maanden.

VVD, CDA, CU, JA21, PVV en Groep Van Haga willen dat er versneld wordt. Energiewoordvoerder Silvio Erkens van de VVD maant de minister tot spoed, juist ook omdat het bouwen van de centrales jaren kan duren: „We gaan de energietransitie nu versnellen om onze afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Kernenergie is een van de belangrijkste technieken die daarvoor nodig zijn op de middellange termijn. Nederland moet nu tempo maken met de bouw van de twee nieuwe kerncentrales die zijn afgesproken in het coalitieakkoord. Ik wil dat het kabinet snel knopen doorhakt over de locatie, de financiering en de rol van de overheid bij de bouw.”