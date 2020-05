Rechtse Amerikanen weigeren mondkapjes

Mondkapjesloze demonstranten in de staat Michigan die zich verzetten tegen de lockdown door de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer schreeuwen agenten voluit in het gezicht. Ⓒ AFP

NEW YORK - Het dragen van mondkapjes - of het weigeren ze op te doen - wordt in de VS steeds meer een uiting van politieke gezindheid. (Extreem-)rechtse Amerikanen weigeren steeds vaker gehoor te geven aan de oproepen om afstand te houden, thuis te blijven en in winkels en openbare gebouwen mondkapjes te dragen.