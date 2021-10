Nederland begint weer rood te kleuren op Europese coronakaart

In de afgelopen weken was de positie van Nederland juist verbeterd, doordat het aantal positieve tests week na week daalde. In september was het hele land rood, sinds vorige week is het hele land oranje. Er waren zelfs vooruitzichten dat de eerste provincies groen konden worden, de laagste waarschuwingskleur. Dat is van de baan door de ’najaarsstijging’.

Limburg is momenteel nog de grootste brandhaard. In de afgelopen twee kalenderweken zijn ongeveer 2250 inwoners van de provincie positief getest. Dat komt neer op 201 gevallen op elke 100.000 mensen. De provincie Utrecht telde 2635 positieve tests, omgerekend 199,7 per 100.000 mensen. Dat is nog net onder de grens tussen oranje en rood. Als er nog vier nieuwe gevallen bij waren gekomen, zou Utrecht ook rood worden.

Overijssel is de snelste stijger. Daar zijn in de afgelopen twee weken meer dan 1950 mensen positief getest, bijna 38 procent meer dan bij de coronakaart van vorige week. In Gelderland steeg het aantal positieve tests met 35 procent en in Drenthe met 30 procent.

De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.