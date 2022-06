Koele zondag met kans op onweer na zeldzame tropennacht

De temperatuur is zaterdag bij weerstation Maastricht volgens Weer.nl de hele dag niet onder de 20,0 graden gekomen. Dat betekent dat er sprake was van een tropennacht. Daarmee is er voor het vierde jaar op rij in juni een tropennacht in Nederland geregistreerd. Weer.nl spreekt van „een unieke reeks, omdat tropennachten bijzonder zijn, zeker in juni”. In 2005 was er één tropennacht, op 24 juni. Daarna volgden 2019 (24 en 25 juni), 2020 (26 juni), 2021 (17 en 18 juni) en 2022 (18 juni).

Zondagmiddag kan de temperatuur in de zuidelijke helft van Limburg nog stijgen naar 24 graden. In het noorden en in de westelijke kustgebieden blijft het kwik steken op 16 of 17 graden. In Utrecht wordt het maximaal 18 graden en in Brabant en de Achterhoek wordt het zo’n 20 graden.

’s Avonds kan het her en der nog losbarsten met regen en lokale onweersbuien, maar op de meeste plaatsen blijft het volgens Weeronline droog met rond 22.00 uur een temperatuur van tussen de 13 en 17 graden.

Noodweer

Ook elders in Europa is het opvallend warm. Na de hittegolf in Frankrijk - met temperaturen boven de 40 graden - is zaterdagavond een 31-jarige kitesurfer overleden tijdens noodweer aan de Normandische kust. Hij vloog door een windvlaag tegen de gevel van een restaurant aan. Drie anderen raakten door het plotse, extreme weer gewond. Een helikopter zocht naar een persoon die wordt vermist op zee.

Nieuwe week

Maandag wordt het in eigen land 17 tot 22 graden en is het vooral droog met flinke zonnige perioden. „In het zuiden en oosten komt eerst meer bewolking voor. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige, wind uit het noorden tot noordwesten en om 9.00 uur is het zo’n 15 graden”, aldus het weerinstituut.

Bekijk ook: Fans Billy Eilish riskeren boete en zonnesteek in de rij voor Ziggo Dome

Vanaf dinsdag wordt het weer warmer met 22 tot 27 graden. Vanaf donderdag is opnieuw kans op regen- en onweersbuien. Volgend weekend valt de temperatuur naar verwachting lager uit met 20 tot 24 graden.