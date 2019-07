Automobiliste gered uit ondergelopen Beatrixtunnel

Volgens mensen op Twitter is de tunnel afgesloten. De tunnel zou vaker onderlopen bij hevige regenval.

Hilversummer Wessel Kok kwam kort na de reddingsactie bij de tunnel aan en hoorde dat de vrouw uit haar wagen moest worden gered: „Het is vaker raak wanneer het hard heeft geregend. De buurt heeft zich er ook al vaak over uitgesproken, maar er wordt niets aan de situatie gedaan.” Hij vervoglt: „Bij deze mevrouw was de hele auto volgelopen met regenwater.”

Behalve de tunnel zouden ook omliggende straten geregeld volstromen: „Bijvoorbeeld de Kleine Drift. Zodra de tunnel vol staat, weet je dat die straat ook blank staat.”

Ⓒ Christian van Elven

Bent of kent u de vrouw die uit de auto werd gered? Dan komen we graag met u in contact. U kunt een bericht sturen naar de WhatsApp-tiplijn: +31613650952 of mailen naar nieuwsdienst@telegraaf.nl.

Bekijk ook: Hevige wateroverlast treft Hilversum