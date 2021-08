Aantal positieve coronatests iets gestegen, ziekenhuispatiënten daalt

Eind vorige week liep het aantal nieuwe gevallen op. Er waren twee dagen met meer dan 2800 positieve tests. Dat was het hoogste niveau in bijna drie weken tijd. In de afgelopen dagen daalde het aantal nieuwe gevallen weer iets, waardoor de groei uiteindelijk beperkt bleef.

Het aantal ziekenhuisopnames veranderde nauwelijks. Zeker 415 coronapatiënten waren vorige week zo ziek, dat ze moesten worden opgenomen. Van hen belandden 97 op een intensive care. De week ervoor waren 426 mensen opgenomen, van wie 97 op een intensive care kwamen te liggen.

Ook het aantal gemelde sterfgevallen door corona bleef vrijwel gelijk. Het RIVM kreeg vorige week bericht dat 43 coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting van het virus waren overleden. De week ervoor waren er 48 sterfgevallen en nog een week eerder 42. Bij de overleden personen gaat het vooral om mensen van 80 jaar en ouder.

Het reproductiegetal veranderde ook nauwelijks. Dat cijfer geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Het staat nu op 1,01, net als vorige week dinsdag. Toen kwam het voor het eerst in een maand boven de 1 uit. Afgelopen vrijdag steeg het minimaal, naar 1,02. Bij een getal van rond de 1 is de uitbraak stabiel. Hoe verder het cijfer erboven komt, hoe meer mensen besmet raken. Als het cijfer tot onder de 1 zakt, daalt het aantal nieuwe gevallen en kan de uitbraak langzaam doven.

Nog steeds lopen de meeste mensen het coronavirus op door een huisgenoot, doordat ze bezoek kregen van iemand die het virus onder de leden had, of doordat ze zelf bij een besmette persoon op bezoek gingen. Vier op de vijf mensen zijn zo besmet geraakt. Ongeveer 7 procent heeft het coronavirus opgelopen tijdens een vakantie, en dat is lager dan voorgaande weken. Turkije, Spanje en Marokko zijn de belangrijkste bestemmingen van hen.

Een jaar, zes maanden en vier dagen geleden werd het coronavirus voor het eerst in Nederland vastgesteld. Sindsdien zijn bijna 2 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 18.000 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen vrijwel zeker hoger.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt iets

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is dinsdag weer wat gedaald, na een forse toename op maandag. Ziekenhuizen behandelen momenteel 671 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder. Het totale aantal opgenomen mensen met corona schommelt nu ongeveer een maand lang tussen de 650 en 700.

Op maandag was het aantal opgenomen coronapatiënten juist met 47 toegenomen naar 689. Dat was de grootste stijging in een dag in meer dan een maand tijd.

Verpleegafdelingen hebben momenteel 459 coronapatiënten onder hun hoede, tien minder dan op maandag. Die vleugels namen 65 nieuwe patiënten op en zagen 75 mensen vertrekken. Het is niet bekend hoeveel van hen naar huis mochten en hoeveel juist naar een ic moesten.

Intensive cares hebben de afgelopen dag 8 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds 23 juli. Daar staat tegenover dat 16 coronapatiënten de ic’s hebben verlaten. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel van hen juist genoeg zijn opgeknapt. Het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met acht naar 212. Dat is het laagste aantal in ongeveer twee weken tijd.

Afgelopen 24 uur

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2349 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets lager dan vorige week dinsdag, en daardoor daalde het gemiddelde ook iets.

In de afgelopen week zijn 17.575 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 2511 nieuwe gevallen per dag. Het is de derde dag op rij dat dit gemiddelde daalt.

In Amsterdam kregen 167 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen en in Den Haag zijn 138 inwoners positief getest. Rotterdam telt 103 nieuwe gevallen. Daarna volgen Utrecht (58) en Almere (49). In 64 gemeenten testte helemaal niemand positief.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 12. Het gaat om twee mensen uit Amsterdam en verder om inwoners van Zwolle, Haarlem, Apeldoorn, Amersfoort, Huizen, Hilversum, Diemen, Roermond, Beekdaelen en Wormerland. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. Het is wel het hoogste aantal meldingen sinds 8 juni.

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 43 mensen aan corona, en dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken.