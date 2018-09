Files op snelwegen vallen mee, wel drukte in trein

Op de weg was rond 08.30 uur de piek in de drukte al voorbij. „Normaal moeten we dan nog wel wat krijgen”', aldus de ANWB. „Er waren ook minder aanrijdingen. Mensen hebben blijkbaar toch het advies opgevolgd om niet naar het werk of andere afspraken te gaan. We zijn tevreden dat mensen het advies ter harte hebben genomen. We hopen dat dit vanmiddag ook te merken is als er weer sneeuw gaat vallen.”

Er zijn wel een paar ongevallen gebeurd op onder meer de A27 en de A4, daar kwamen automobilisten flink vast te staan.

’Auto laten staan’

De NS denkt dat mensen vanwege de gladheid hun auto laten staan en voor het openbaar vervoer hebben gekozen.

„Mensen komen naar het station om te kijken of er een trein rijdt en gaan dan mee. Maar we hebben wel te maken met een aantal storingen en doordat er minder treinen rijden, zijn ze ook voller. Bovendien moeten mensen er in verband met de verwachte sneeuw ook echt rekening mee houden dat hun terugreis er anders uit zal gaan zien”, aldus een NS-woordvoerder.

Vanwege de verwachte sneeuw hebben de ANWB en Rijkswaterstaat opgeroepen om maandag zoveel mogelijk thuis te blijven. In de loop van de dag wordt er in het hele land weer veel sneeuw verwacht. „De snelwegen lijken nu schoon, maar in grote delen van het land is het onder nul en daarom kunnen de op- en afritten en bochten glad zijn. Als je toch de weg op moet, houdt rekening met de onzichtbare gladheid. Pas je snelheid aan”, aldus Rijkswaterstaat.

Code oranje om 12.00 uur

Voor de tweede achtereenvolgende dag krijgt ons land weer met overlast door sneeuw en gladheid te maken. Maandag aan het eind van de ochtend bereikt een nieuw sneeuwgebied het zuiden van het land. Deze sneeuw breidt zich in de loop van de middag over het land uit, meldt het KNMI. Vanaf 12.00 uur geldt waarschuwingscode oranje. De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten een zware avondspits.

Minder treinen

De NS laat maandag net als zondag minder treinen rijden vanwege de verwachte winterse omstandigheden. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke tien minuten. Tijdens de avondspits zal de hinder voor reizigers naar verwachting zeer groot zijn.

KLM annuleert vluchten

KLM heeft vanwege de sneeuw en de stevige wind ruim 150 vluchten moeten annuleren. Er kunnen op Schiphol minder vliegtuigen landen en vertrekken dan normaal. KLM heeft daarom 143 Europese retourvluchten en tien intercontinentale vluchten geschrapt.

Alle passagiers worden geïnformeerd en omgeboekt.

Reizigers kunnen vanwege de verwachte sneeuwval de hele dag te maken krijgen met vertragingen. KLM raadt de passagiers aan om de website goed in de gaten te houden voor de meest actuele vertrek- en aankomstinformatie.

