Premium

Analyse

Door SASKIA BELLEMAN

Er zijn weinig zaken waarover het onbegrip groter is dan over verkeerszaken. Als een verdachte iemand heeft doodgereden, is dat in de ogen van veel mensen niets minder dan moord. En hoort daar dus ook een jarenlange gevangenisstraf bij. Die wordt zelden opgelegd, met hoogoplopende emoties tot gevolg.