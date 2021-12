Liquidatieproces Marengo: wapens zouden al rijdend in een auto zijn getest

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

De eerder deze week in Nederland gearriveerde Saïd Razzouki verschijnt hier pas op 20 december. De broer van Saïd Razzouki, Mohamed, zit hier deze donderdagochtend zonder advocaat. Nico Meijering zei eerder deze week dat hij de verdediging niet meer actief voert, uit protest tegen het laptopverbod in de EBI in Vught.

De rechtbank gaat eerst in op de klacht van de advocaten van Saïd Razzouki, die zeggen dat hun cliënt niet meer is opgeroepen voor zittingen nadat zijn vorige advocaten de verdediging neerlegden.

De rechtbank beslist de zaak van Saïd Razzouki te schorsen tot 20 december. Advocaat Van ’t Land en zijn collega willen ongeacht de beslissing van de rechtbank, meer tijd om de verdediging voor te bereiden. Daarbij zit Razzouki in ieder geval tot 14 december in quarantaine in de EBI.

De rechtbank gaat verder met de zaak van de moord op Ranko Scekic op 22 juni 2016. Scekic werd vlakbij zijn woning op de Kretadreef in Utrecht doodgeschoten door twee mannen op een scooter. Ridouan Taghi zou de opdrachtgever voor de moord op zijn criminele rivaal zijn, omdat die plannen zou hebben om zijn rechterhand Saïd Razzouki te ontvoeren.

Kroongetuige Nabil B. verklaarde eerder dat hij een auto met een camera erin voor de deur van Scekic zette om het doelwit te observeren en na de liquidatie de kleding en de wapens van de schutters moest vernietigen. Volgens de kroongetuige kreeg hij van Zaki Razzouki een tas met 2 AK’s (automatische wapens) voor de liquidatie van Scekic. Die wapens zouden al rijdend in een auto zijn uitgeprobeerd.