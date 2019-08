Zeven verdachten voor rechter in zaak verdrinkingsdood

Boerenveen had een criminele achtergrond. Hij zat een tijd vast in de Koepel in Haarlem en de PI Heerhugowaard. Vanwege een handicap aan zijn arm was zijn bijnaam ’Armpje’. De man zou actief zijn geweest in de drugshandel.

Onze verslaggeefster is bij de zaak aanwezig en doet live verslag via Twitter.