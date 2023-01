’Minister Adema heeft Kamer en boeren verkeerd geïnformeerd en komt met slechte boodschap’

Adema zou vrijdagochtend samen met minister Christianne van der Wal (Stikstof) en de Duitse landbouwminister de Nederlandse stand op Europa’s grootste landbouwbeurs (Grüne Woche) openen. Dat moest een feestje voor de landbouwsector worden. Maar naar verwachting zal hij later vrijdag met een slechte boodschap voor boeren komen.

Hoewel hij donderdagavond nog op een netwerkbijeenkomst in Berlijn gespot is, is de schrik hem volgens ingewijden om het hart geslagen nu hij de Tweede Kamer en boeren onjuist heeft geïnformeerd over het uitrijden van mest. De hoeveelheid mest wordt namelijk aan banden gelegd nadat Nederland een uitzonderingspositie van Brussel (de zogeheten derogatie) heeft verloren. Adema is vervolgens in allerijl teruggevlogen naar Nederland om uitleg te geven in de ministerraad.

Onjuist

Adema liet de Tweede Kamer en boeren eerder weten dat de soep niet zo heet wordt opgediend, maar nu blijkt dat dat onjuist is. De Europese Commissie heeft de uitleg die Adema gaf aan hun besluit bekritiseerd en gecorrigeerd. Gevolg daarvan is dat boeren al dit jaar in een mestcrisis dreigen te verzanden en in elk geval veel minder mest mogen uitrijden.

„Adema liet eerder ook weten dat de aanleg van verplichte bufferstroken is uitgesteld tot 2024, maar ook dat blijkt niet te kloppen”, zegt een ingewijde. „Gevolg is dat boeren die allerlei stroken land hebben ingezaaid, dat nu waarschijnlijk weer om moeten ploegen. Dat grijpt enorm in in de bedrijfsvoering van heel veel boeren”, meldt een goed ingevoerde bron.