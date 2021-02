Nieuw-Zeeland: één familie heeft corona, 1,7 miljoen mensen in lockdown

Het gaat om drie leden van een gezin: een stel en hun dochter. De maatregelen, die zondag werden afgekondigd door premier Jacinda Ardern, houden in dat iedereen thuis moet blijven en inwoners alleen op pad mogen gaan voor essentiële boodschappen en essentieel werk. De lockdown treft de hele stad, met zo’n 1,7 miljoen inwoners. Het was zes maanden geleden dat de laatste lockdown werd afgekondigd in Nieuw-Zeeland.

In drie dagen zouden we genoeg informatie moeten kunnen vergaren over een eventuele verdere verspreiding en een uitgebreid testprogramma moeten kunnen uitrollen. Wij denken dat de voorzichtige aanpak de juiste is”, aldus Ardern.

Nieuw-Zeeland kende tot de recente besmettingen al maanden geen lokale virusgevallen en werd gezien als een van de landen die het longvirus zeer succesvol wist te bestrijden met zeer strenge maatregelen. Door haar internationale grenzen vroegtijdig te sluiten, heeft de eilandstaat het virus in het vroege stadium van de pandemie vrijwel uitgeroeid.

Maandag werd bekendgemaakt dat buiten de drie bekende gevallen, nog geen andere besmettingen zijn geconstateerd. Daarmee groeit de hoop dat de maatregelen van korte duur zijn.