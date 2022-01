7 maanden jeugddetentie voor zoon (21) die zijn dronken vader doodstak

Een psycholoog en de reclassering hadden het jeugdstrafrecht geadviseerd. De zoon kampt met PTSS, is verminderd toerekeningsvatbaar en nog niet heel volwassen, aldus de deskundigen. De zoon was bij de fatale steekpartij 20 jaar. Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar jeugddetentie, de maximale duur. De rechter vindt dat de jongen ook behandeld moet worden en legt daarom een lagere celstraf op.

Onder zijn kussen

De zoon stak op de avond van zondag 20 juni 2021 zijn vader (46) neer in de hal achter de voordeur. De vader was onder invloed van alcohol na een restaurantbezoek met de moeder. De zoon had die dag drugs gebruikt. Het stel had al jaren een moeilijke relatie. Die ging gepaard met huiselijk geweld, ook richting de zoon.

De zoon heeft het steken toegegeven. Volgens hem en de moeder was er ruzie ontstaan omdat de vader ’s avonds in de achtertuin luide muziek draaide. De zoon pakte de geluidsinstallatie af. In de bijkeuken werd hij geslagen door zijn vader. De 21-jarige duwde zijn vader omver en haalde vervolgens een mes uit zijn slaapkamer. De zoon verzamelde steekwapens en sliep met twee ervan onder zijn kussen.

De advocaat van de zoon is van mening dat er is gehandeld vanuit een paniekreactie, en dan gaat het om noodweer. De rechter is het daar niet mee eens. Door bewust een mes te pakken, beneden weer de dreigende situatie op te zoeken en direct te steken heeft de zoon de grenzen van noodzakelijke verdediging overschreden, aldus de rechter. De zoon heeft daarbij weinig verklaard over zijn gedachtes tijdens het steken.

Als voorwaarden legde de rechter onder meer reclasseringstoezicht en een ambulante behandeling op. Ook moet de zoon begeleid gaan wonen, in ieder geval tijdens de proeftijd van twee jaar. De rechter heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de zoon goede ondersteuning krijgt als hij weer bij zijn moeder gaat wonen.