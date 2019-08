Alarm over cyberveiligheid vitale Nederlandse bouwwerken

Deze bouwwerken draaien op speciale systemen, ICS-SCADA genoemd. De techneuten laten het kabinet weten dat ze kinderlijk eenvoudig op te sporen zijn en zo’n zestig ervan hebben één of meer kwetsbaarheden.

De universiteit waarschuwt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat er ‘reden is tot zorg’. De onderzoekers vonden zo’n 1000 ICS-SCADA-systemen. Het daadwerkelijk aantal zal nog veel hoger liggen, omdat de uitgevoerde zoektocht relatief oppervlakkig was. Tegelijkertijd wijst het rapport erop dat het ‘in principe’ mogelijk is dat alle Nederlandse vitale infrastructuren ‘volkomen veilig’ zijn en dat de systemen die in de studie zijn gevonden niet daadwerkelijk gebruikt worden voor vitale diensten.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat in een reactie weten dat hij het rapport ‘een belangrijk signaal over kwetsbaarheden’ vindt. De CDA-bewindsman zegt dat het kabinet al langer werkt aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van Nederland. Een ander rapport (Cybersecurity Beeld Nederland 2019) gaf daar aanleiding toe. De eigenaren van vitale bouwwerken worden bijvoorbeeld bijgespijkerd over de kwetsbaarheden van ICS-SCADA-systemen, zodat ze maatregelen kunnen treffen.