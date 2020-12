De Jonge: ’als het meezit’ vanaf 4 januari vaccineren

De Jonge hoopt dat Nederland in de week van 4 januari kan gaan starten met vaccineren. De minister reageert op het bericht van het Europees Medicijn Agentschap (EMA), dat eind dit jaar met een oordeel hoopt te komen over het vaccin van BioNTech en Pfizer.

Winstwaarschuwing

De planning van De Jonge gaat wel gepaard met een winstwaarschuwing: „Het is nog niet zeker, er zitten nog allerlei onafhankelijkheden in. Dit is echt het meest gunstige scenario. EMA en de Europese Commissie zijn eerst aan zet. En veiligheid gaat voor snelheid.”

Als Nederland kan beginnen met vaccineren, komen in principe eerst ouderen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers aan bod. Dat hangt er nog wel vanaf of het vaccin van BioNTech en Pfizer geschikt is voor die doelgroepen.

Dubbele prik

Nederland kan naar verwachting in de loop van december al ongeveer een miljoen doses van het vaccin krijgen, dat is genoeg om zo’n 450.000 mensen mee te vaccineren. „Er zijn twee vaccins per persoon nodig”, legt De Jonge uit. In de eerste drie maanden van 2021 krijgt Nederland nog eens 1,6 miljoen doses.

Dat het vaccin aanstaande is, betekent nog niet dat we de coronamaatregelen snel bij het grof vuil kunnen. „In de combinatie van vaccineren en heel intensief testen is er wel wat meer mogelijk. Dan kun je in de loop van het eerste half jaar van volgend jaar ook echt wel weer de meest beperkende maatregelen achter je laten”, tempert De Jonge dat enthousiasme. „Wanneer dat precies zal zijn is afhankelijk van heel veel factoren.”