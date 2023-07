Premium Het beste van De Telegraaf

Opname in het LUMC roept vragen op Willem Holleeder in het diepste geheim aan zijn hart geopereerd

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Willem Holleeder Ⓒ ANP / Michel van Bergen

Leiden - Meervoudig moordenaar Willem Holleeder (65) is dit voorjaar wekenlang in het diepste geheim behandeld aan hartproblemen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De voormalige Heineken-ontvoerder onderging een ingrijpende hartoperatie, die volgens medici niet kon worden uitgevoerd in het penitentiaire ziekenhuis van de strafgevangenis in Scheveningen.