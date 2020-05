Olifantje geboren: beschuit met blauwe muisjes in Artis!

Dat er nieuw leven aan zat te komen, werd een uur eerder omstreeks 20.00 uur al duidelijk. Verzorgers namen via de camera’s waar dat de kudde opvallend gedrag vertoonde. De dieren liepen heen en weer, klapperden met de oren, zwiepten met de staarten en maakten veel kabaal. De verzorgers spoedden zich naar de dierentuin, maar toen zij aankwamen was het kalf al geboren. „Zo’n kalfje al op vier poten zien staan is natuurlijk ook een prachtige binnenkomst”, aldus Peter Bleesing, olifantenverzorger in Artis.

Vijfde jong

Het olifantenkalf is het vijfde jong van moeder Thong Tai. Aziatische olifanten hebben een lange dracht: zij zijn 20 tot 22 maanden zwanger. Thong Tai is deze keer na 634 dagen bevallen, twee dagen na de uitgerekende datum. Tijdens de dracht was de moeder driehonderd kilo aangekomen, op een gewicht van vierduizend kilo is dat volgens de dierenkenners verhoudingsgewijs niet zo veel. Een pasgeboren olifantje weegt ongeveer honderd kilo, de rest is vruchtwater en placenta.

Olifantenfamilie

Momenteel leven er vijf olifanten binnen de muren van Artis. De matriarch, haar twee dochters, de mannelijke bul en sinds maandagavond dus ook het kalfje.