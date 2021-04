Zeven jaar cel voor doodslaan van vader met hamer

De 64-jarige Jack de Vlieger, die in zijn woonplaats fractievoorzitter van de PvdA was, werd op 22 augustus vorig jaar dood gevonden in de garage van zijn woning. Hij had meerdere schedelbreuken, hersenletsel, ribbreuken en een klaplong. Ook was sprake van veel bloedverlies.

De zoon bekende twee weken geleden in de rechtbank in een emotioneel relaas hoe hij zijn vader meerdere malen met een klauwhamer sloeg op zijn rug en hoofd. Vader en zoon hadden een erg slechte relatie. Op de fatale dag was er iets geknapt bij de verdachte na een ruzie over zijn eetstoornis en de opmerking van zijn dominante vader die zijn zoon zou hebben toegesnauwd dat hij beter zelfmoord kon plegen.

Persoonlijkheidsstoornis

Door zijn persoonlijkheidsstoornis is de verdachte volgens gedragsdeskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens zijn advocaat zijn de psychische problemen bij zijn cliënt veroorzaakt door de vader die zijn zoon psychisch zou hebben mishandeld. De kans dat de verdachte nogmaals een dodelijk misdrijf pleegt is volgens de deskundigen klein, daarom is geen tbs met dwangverpleging geadviseerd. De rechtbank nam deze adviezen over.

De advocaat deed bij de rechtbank een zogeheten beroep op psychische overmacht en vond dat zijn cliënt moest worden ontslagen van rechtsvervolging. Dat is door de rechtbank verworpen.