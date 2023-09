Lisa (11) zwemt met klas megabedrag bijeen: ’Nu kon ze wat doen voor haar papa’

AMSTERDAM - De 11-jarige Lisa zwom zondag met haar klasgenoten en juffen ruim 14.000 euro bij elkaar tijdens de City Swim voor onderzoek naar de ziekte ALS. Haar vader Bas Veenemans (53), die in een vergevorderd stadium van de ziekte verkeert, is erbij om zijn dochter aan te moedigen. ’Dit is de laatste keer’, typt hij op zijn telefoon, omdat hij niet meer kan praten.

Lisa en vader Bas Veenemans Ⓒ Richard Mouw