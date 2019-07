Tijdelijke stop op bouw nieuwe datacenters

De Metropoolregio is inmiddels een gebied met de meeste datacenters ter wereld. De zeggenschap van gemeenten hierover is op dit moment nog beperkt. In afwachting van nieuw regionaal beleid hebben Amsterdam en Haarlemmermeer nu besloten een tijdelijke halt toe te roepen aan de bouw van nieuwe datacenters.

„De komst van datacenters is in zekere zin een gevolg van ons eigen consumptie- en leefpatroon: we willen de hele dag online zijn op onze telefoons en laptops”, erkent de Amsterdamse verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck.

