Studentenvereniging Vindicat viert feest terwijl Rutte persco houdt

Zo’n dertig studenten hielden zich op het dakterras van het clubhuis totaal niet aan de anderhalve meter afstand, meldt een ooggetuige aan Sikkom. „Er zaten eerst zo’n twintig verklede mensen dicht op elkaar aan de lange tafel en toen kwamen er nog een paar bij. Die gingen vervolgens meerdere mensen met een knuffel begroeten. Echt heel stom om dit zo te zien, terwijl ik ondertussen naar de persconferentie luisterde.”

Rector Wessel Giezen van Vindicat geeft toe dat het mis is gegaan binnen zijn vereniging en is niet blij met de gang van zaken. „We hebben inloop voor huizen, dat gaat per huis en binnen is alles strikt geregeld. Maar deze groep ging op eigen initiatief naar het dakterras, waar geen toezicht was. We kunnen helaas niet alle zeven verdiepingen tegelijk in de gaten houden, anders was dit niet gebeurd. De groep is er ongeveer een kwartiertje geweest en inmiddels naar huis gestuurd. We beraden ons om op verdere stappen. Dit is in ieder geval niet de bedoeling.”