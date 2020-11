Werkstraf geëist na doodrijden Marlena (13) in IJmuiden

Het OM zet vraagtekens bij de verklaring van de man. Hij heeft gezegd dat hij ongeveer 45 km per uur reed, plotseling een een klap hoorde en op de rem ging staan. Hij vermoedt dat het meisje achter een bestelbus vandaan kwam en niet via het zebrapad overstak.

Volgens de officier van justitie past dit verhaal niet bij de aangetroffen sporen. Het meisje moet langere tijd zichtbaar zijn geweest voor de automobilist, wat betekent dat hij geruime tijd niet goed heeft opgelet, terwijl hij een zebrapad naderde.

Vertraging

Het heeft lang geduurd voordat de zaak kon worden behandeld. De voornaamste oorzaak daarvan is dat op het toch al uitvoerige onderzoek meerdere aanvullingen zijn gedaan. Het OM heeft deze vertraging verdisconteerd in de eis, in die zin dat er een voorwaardelijk in plaats van een onvoorwaardelijk rijverbod is geëist.

De rechtbank doet uitspraak op 26 november.