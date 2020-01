De ’Nederlandse’ stem in Iowa

Al maanden is deze Hollandse enclave in Iowa druk met verkiezingen. Iowa mag als eerste zeggen wie de tegenstander van president Trump moet worden in november. En dus haalt Joe Biden er regelmatig een ijsje, komt Pete Buttigieg op de koffie en gaan supporters van Elizabeth Warren langs de deuren.

Conservatief

„Het is een luxe, want wij krijgen alle kandidaten van dichtbij te zien. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid: wij mogen als eerste richting aangeven”, zegt Catherine Haustein. Haar opa en oma kwamen vanuit Groningen eerst naar die andere Nederlandse enclave, Holland in Michigan, en verhuisden later naar Pella. „Ik voel me zeker nog Nederlands, ik ben alleen niet zo lang!”

Ze is een Democraat en weet nog niet op wie ze gaat stemmen. „Ik zie wel iets goeds in alle Democratische kandidaten en ik probeer een beetje onafhankelijk te blijven, omdat ik de caucus ga leiden, de verkiezingsavond hier.”

Sokken met de beeltenis van de Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren. Ⓒ Foto Bloomberg

Het zijn Warren, Buttigieg en Sanders die het populairst lijken in dit stukje Iowa. Ze staan hoog in de peilingen. Maar Haustein let ook op andere zaken: „Hoe goed georganiseerd is een kandidaat? Dat is belangrijk hier. Het lijkt erop dat Buttigieg en Warren hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Van Sanders weet ik het nog niet zo.”

Pella werd in 1847 door een Nederlandse predikant gesticht. Deze Hendrick Scholte vond Nederland te losbandig. De nalatenschap van Pella’s eerste Christelijke bewoners is nog steeds te merken: je struikelt over de kerken en het staat bekend als zeer conservatief.

Resultaten

Bij de laatste verkiezingen was het Trump die hier won. „Trump is nog altijd populair hier; hij is vanavond in Des Moines. Daar heeft iedereen het hier over”, zegt Jeff Wichhart. Hij is de eigenaar van Van der Ploeg Bakery, een zaak die daar al sinds eind 1866 zit. „Ik ben Republikein. Het gaat mij om Trumps resultaten.”

Bernie Sanders spreekt zijn fanatieke aanhang toe op een bijeenkomst in Iowa. Ⓒ FOTO REUTERS

Impeachment houdt de mensen hier bezig. Haustein ziet de procedure tegen president Trump als een noodzakelijk kwaad. „Democraten moesten laten zien dat er grenzen zijn aan wat de president kan doen. Dat is belangrijk, ook voor toekomstige presidenten. Dat was een risico voor mijn partij, maar het is onze plicht.”

Stamppotje

Carolyn Vos is het daar niet mee eens. Ze eet samen met haar man Rick een moderne versie van een stamppotje. „Dutch mess heet het. Het is heerlijk.” Zij is geen Democraat of Republikein, maar heeft haar buik vol van impeachment. „Het gaat economisch goed. Daar moeten we naar kijken. Ik ben gewoon zo gefrustreerd en mijn man ook. Ze vechten alleen maar. De Democraten geven Trump geen kans. Die hele impeachment is weggegooid geld.” Of ze haar stem laat tellen tijdens de caucus? „Ik denk het niet.”

Politiek verdeelt het verder zo gezellige kleine stadje soms, zegt Haustein. Impeachment heeft dat erger gemaakt. „Op sociale media wordt heel heftig gereageerd en bordjes van Democratische kandidaten worden wel eens omvergereden.” Met een zucht: „Dat hoeft toch allemaal niet?” Het zorgt ervoor dat sommige mensen in Pella liever voor zich houden hoe ze stemmen. „Als je een zaak hebt, houd je dat soms liever stil.”

Even afkoelen: Joe Biden eet een ijsje. Ⓒ FOTO REUTERS

Aan de andere kant van de zaak, onder een grote kaart van Nederland, ziet Haustein een paar bekenden. „Trump? Ik was laatst in Nederland en toen zei ik: daar praten we niet over!” Zo denken wel meer conservatieve Nederlandse Amerikanen erover. Maar, zo zeggen ze ook allemaal: Republikeinen hier die niet achter de president staan, houden zich liever stil.

’Mayor’ Pete Buttigieg gooit hoge ogen in Iowa. Ⓒ Foto AFP

Dit zijn juist de mensen waar kandidaat Andrew Yang een kans maakt, zegt Travis Klein. Met een Yang-shirt probeert hij mensen over te halen om zijn kandidaat te steunen. „Teleurgestelde niet-stemmers vinden Yangs boodschap vaak heel interessant.” Klein is een softwareontwikkelaar in Silicon Valley en nam een week vrij om campagne te voeren. „Ik vind dit heel belangrijk. En ik weet zeker dat wij de wereld gaan verrassen.”

Vermoeiend

De voorverkiezingen maken Iowa een keer in de vier jaar de belangrijkste plek in Amerika. Daar zijn ze in Pella trots op. Maar het is soms ook vermoeiend. „Ik kijk geen tv meer vanwege alle reclamespotjes en ik neem de telefoon niet meer op vanwege de campagnes die me blijven bellen.” Haustein wordt minstens een keer per dag gebeld. En wie inderdaad ook maar even de tv aanzet, ziet spotjes van Biden, Warren, Sanders en alle andere kandidaten. „Het is een grote eer”, zegt Haustein over de belangrijke rol van Iowa. „Maar het is ook altijd mooi als het weer voorbij is.”