Twee gewonden, drie aanhoudingen bij schietincident Vlissingen

De politie doet buurtonderzoek in Vlissingen. Ⓒ Provicom

VLISSINGEN - De politie heeft drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij een schietincident in een woning aan de Lammensstraat in Vlissingen. Daarbij zijn twee mannen van 23 en 25 jaar uit Goes en Vlissingen gewond geraakt.