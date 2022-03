Hof veroordeelt Thijs H. tot 22 jaar en tbs voor drie moorden

Het betekent voor Thijs H. dat hij acht jaar langer achter de tralies zal moeten doorbrengen, omdat vorig jaar ook nieuwe regels in werking zijn getreden voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Die houden in dat veroordeelden niet meer na het uitzitten van tweederde van hun straf, maar hooguit twee jaar voor het verstrijken ervan op vrije voeten komen.

Het hof legt het oordeel van vier gedragsdeskundigen naast zich neer. Die zeiden dat Thijs H. volledig onder invloed van een psychose handelde. Net als de rechtbank eerder, ziet het hof meerdere aanwijzingen dat Thijs H. ondanks zijn stoornis nog wel degelijk in staat was om na te denken over zijn daden en zich te realiseren wat de gevolgen zouden zijn.

’Geen plotselinge gemoedsopwelling’

Zo zorgde Thijs H. ervoor dat hij tijdens de moorden zijn telefoon niet bij zich had, zodat hij niet kon worden getraceerd, zegt het hof. Hij liet zijn hond thuis omdat hij vreesde dat die in de weg zou lopen, en liet op de Brunssummerheide een jonge vrouw van een jaar of 30 en een breedgeschouderde man lopen, alvorens toe te slaan bij twee zestigers. Al die feiten duiden erop dat er geen sprake was van een plotselinge gemoedsopwelling bij Thijs H., aldus het hof. Er was dus sprake van moord, in plaats van doodslag. Bovendien duidt het er volgens het hof op dat Thijs H. ,,planmatig, doordacht, doelgericht en koelbloedig” te werk ging.”

Ook wist Thijs H. heel goed dat hij geen mensen mocht doden. ,,In zoverre was zijn begrip van de werkelijkheid niet volledig gestoord”, aldus het hof.

