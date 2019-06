Shanahan weg als minister van Defensie VS

Volgens Trump wil Shanahan meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Shanahan volgde in december James Mattis op, die ontslag nam nadat Trump besloot de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Sindsdien is er geen volwaardige minister van Defensie meer geweest. Shanahans kandidatuur was niet goedgekeurd door de Senaat.

In mei kondigde het Witte Huis nog aan dat Shanahan officieel genomineerd zou worden, maar in de tussentijd doken berichten op van huiselijk geweld door Shanahan tegen zijn ex-vrouw. Shanahan spreekt de beschuldigingen tegen.

Bekijk ook: Shanahan nieuwe defensieminister VS