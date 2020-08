Familie door zelfmoord omgekomen man klaagt burgemeester Oss aan

De familie houdt burgemeester Wobine Buijs mede verantwoordelijk voor de dood van de man, en neemt het haar erg kwalijk dat ze weinig medeleven zou hebben getoond. Laatsman bevestigt berichtgeving in het Brabants Dagblad. De gemeente Oss kon vrijdagmiddag laat niet meer reageren.

Laatsman was eerder ook advocaat van de 54-jarige man. Die pleegde op 27 juli zelfmoord bij het gemeentehuis door zichzelf in brand te steken. Dit na meer dan anderhalf jaar strijd over het vinden van onderdak.

Bekijk ook: Onafhankelijk onderzoek naar dakloze die zichzelf in brand stak

De Tweede Kamer eiste eind juli opheldering van justitieminister Ferd Grapperhaus over de zelfmoord. De man zou als getuige van een liquidatie zijn beschermd en verwachtte van de gemeente hulp bij het vinden van een woning. Zijn eigen huis zou zijn afgebrand door een brandbom, meldden eerder meerdere media.

De familie wil in elk geval aangifte doen van smaad maar ook van dood door schuld. Dat laatste heeft volgens Laatsman niet heel veel kans. „Maar de burgemeester had wel na de dood van de man gezegd dat die zelfmoord veel geld en tijd heeft gekost. Dat is niet heel aardig.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl