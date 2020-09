Drones en satellieten moeten branden Australië gaan bestrijden

De filantropische Minderoo Foundation presenteerde het plan dinsdag in Canberra, in het bijzijn van minister Karen Andrews van Wetenschap en Technologie. Het is de bedoeling dat kunstmatige intelligentie wordt gebruikt bij het opsporen van gevaarlijke branden. Daarna moeten drones uitrukken om te helpen bij de bluswerkzaamheden.

De projectleider van de ’Fire Shield Mission’ benadrukte dat bij natuurbranden iedere minuut telt. Nieuwe technologieën kunnen daarom een belangrijke rol spelen, denkt hij. De stichting heeft tot dusver 50 miljoen Australische dollar, ruim 30 miljoen euro, uitgetrokken voor het project en werkt samen met de overheid en het bedrijfsleven.

Australië werd eind 2019 en begin dit jaar geteisterd door verwoestende natuurbranden. Die hebben aan tientallen mensen het leven gekost en duizenden woningen verwoest.