Fors meer asielaanvragen onder valse identiteit

Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee controleren een paspoort Ⓒ Koninklijke Marechaussee

Amsterdam - De Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Nationale Politie hebben vorig jaar fors meer vreemdelingen onderschept die met een valse identiteit geprobeerd hebben om een asielaanvraag in te dienen. In 2019 ging het in totaal om 461 aanvragen. Vergeleken met het jaar ervoor is dat een stijging van bijna vijftig procent.