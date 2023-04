Esther Wemmers en Kamran Ullah nieuwe hoofdredacteuren De Telegraaf

Kamran Ullah (39) begon in 2013 bij De Telegraaf als eindredacteur op de videoredactie. Later was hij achtereenvolgens chef video, nieuwschef en nieuwsregisseur. Hij was betrokken bij het opzetten van de huidige audio- en videoteams. Sinds 2021 is Kamran Ullah adjunct-hoofdredacteur. In die hoedanigheid ligt zijn focus op de digitale strategie, zoals het gebruik van data op de redactie en personalisatie richting de lezer.

Esther Wemmers (48) werkt sinds 1997 op de redactie van De Telegraaf, onder meer als nieuwschef van de internetredactie, verslaggever en als chef Verslaggeverij. Wemmers was tevens nauw betrokken bij het ontwikkelen van de premiumstrategie, waarbij een deel van de artikelen achter een betaalmuur wordt gezet. Sinds 2017 geeft ze leiding aan de redactie nieuwsregie, waar ze verantwoordelijk is voor de content in de krant en op de online Telegraaf-platformen.

’Geweldige eer’

Kamran Ullah: ,,Het is een geweldige eer en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid om samen met Esther leiding te gaan geven aan de redactie van De Telegraaf. De komende tijd zullen we als redactie digitaal moeten versnellen en meer jongere doelgroepen aan ons moeten binden. Dat zullen we blijven doen met onze herkenbare journalistiek zoals onze lezer, kijker en luisteraar van ons gewend is.”

Esther Wemmers: ,,Ik kijk er enorm naar uit om samen met Kamran leiding te gaan geven aan de redactie van De Telegraaf. Nederlanders hebben meer dan ooit behoefte aan een kritisch, betrouwbaar en verdiepend nieuwsmerk. Onze journalistieke focus zal blijven liggen op het maken van scherpe, onthullende en spraakmakende nieuwsverhalen. Recht voor z’n raap en middenin de samenleving.”

’Uitdagende taak’

Rien van Beemen, CEO Mediahuis Nederland: „Ik ben er trots op dat Esther en Kamran de zeer uitdagende taak van hoofdredacteur van De Telegraaf, het meest iconische mediamerk van Nederland, op zich willen nemen. Paul heeft, samen met de redactie geweldig werk geleverd de afgelopen acht jaren. Nu komt er een zeer uitdagende periode aan voor alle dagbladen met de noodzaak om nog sneller digitaal te groeien dan we al doen. De ervaring en persoonlijkheden van Esther en Kamran complementeren elkaar enorm, waardoor ik en de hele Mediahuis groep ervan overtuigd zijn dat zij de beste kandidaten zijn om De Telegraaf de komende periode te besturen. Ik verheug me op onze samenwerking.”