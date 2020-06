Mysterieuze dood van Nederlandse vrouw in India

Dat melden media in India. De 48-jarige vrouw, die Sarojini Jap-Ken wordt genoemd en Nederlands staatsburger is, werd rond half elf in de ochtend gevonden door haar partner in haar appartement in de wijk Vazhuthacaud, waar ze woonde. Ze lag op bed en reageerde nergens meer op, maar was volgens hem nog wel in leven.

Forensisch onderzoek

Haar levensgezel, die advocaat is, waarschuwde daarop de politie, waarna agenten ter plaatse kwamen. Omdat de politie rekening hield met een onnatuurlijke dood, werd de flatwoning afgesloten en de deur verzegeld, zodat forensisch onderzoek kon worden gedaan. Op een, onherkenbaar gemaakte, foto in lokale media is te zien dat ze naakt op bed werd aangetroffen.

Privéziekenhuis

Haar lichaam werd nog naar een nabijgelegen privéziekenhuis gebracht, maar bij aankomst was ze al overleden. Daarop werd haar stoffelijk overschot naar een mortuarium gebracht. Er wordt zaterdag sectie verricht om de doodsoorzaak te achterhalen.

Ook zal er een coronatest worden uitgevoerd. De politie gaat er echter niet vanuit dat het virus haar fataal is geworden. ,,We gaan er voorlopig vanuit dat dit niet de oorzaak is”, bevestigt een woordvoerder van de politie. ,,Maar we kunnen pas een conclusie trekken nadat we het autopsierapport hebben ontvangen.”

’Gectec’ op sociale media

De vrouw - die een Nederlandse moeder en Indiase vader zou hebben, en in andere media ook met de naam ’Gectec’ wordt aangeduid - woonde met haar partner al twaalf jaar samen in het zuidelijkste puntje van India. In Thiruvananthapuram wonen zo’n 750.000 inwoners.

