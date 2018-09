Johnson: Corbyn is ramp voor het land

Volgens de Johnson is Labour ,,een gevaar voor de economie en de nationale veiligheid'' en zou het een ,,ramp'' zijn als die partij de verkiezingen wint ten koste van de conservatieven van premier May.

Johnson zei dit in een column die donderdag in het dagblad The Sun stond afgedrukt. Johnson maakte Corbyn hierin uit voor 'mugwump'. Vrij vertaald is dat een politicus die geen voeling heeft met zijn achterban, maar het is ook een monsterachtig schepsel uit de verhalen van Harry Potter.

Een woordvoerster van Labour reageerde boos op de woorden van Johnson: ,,Bot en schandelijk. Mijnheer Johnson is eindelijk uit zijn schuilplaats gekomen en dan stort hij deze baarlijke nonsens over ons uit.''

De Britten gaan op donderdag 8 juni naar de stembus om een nieuw Lagerhuis te kiezen.