Vermoedelijke corona-overdracht van kat op mens in Thailand

BANGKOK - Volgens een onderzoek kan het coronavirus waarschijnlijk van katten op mensen worden overgedragen. In het tijdschrift Emerging Infectious Diseases beschrijven wetenschappers een geval in Thailand waarbij in augustus 2021 een dierenarts werd besmet met Covid-19. Ze had een kat behandeld die positief was getest in de Zuid-Thaise stad Songkhla en het dier niesde tegen haar aan.