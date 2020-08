Enorme explosie Schalkhaar: ’Aanslag op verdachte die op terras inreed’

Het explosief zou rond 04.00 uur over de schutting heen zijn gegooid. Dat veroorzaakte een enorme knal die menig buurtbewoner ondanks het tijdstip meekreeg. Ruiten van woningen in de directe omgeving zijn gesneuveld.

Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie laat wel weten dat de beoogde dader op camerabeelden staat. „Er is een persoon gezien die een explosief over de schutting gooide en wegrende. Er is geen twijfel dat het gericht was op deze woning”, zegt politiechef Gert Telman tegen de omroep. De recherche doet onderzoek en zoekt nog getuigen. De politie laat weten een man te zoeken in een donkere broek met een vest en capuchon over zijn hoofd.

De recherche zegt de zaak hoog op te nemen, ook al omdat in de nacht van 27 op 28 juli bij dezelfde woning eveneens een explosief afging.

Puinruimen

Afgelopen oktober reed een auto in op een terras buiten op de Brink in Deventer, Gelderland. Daarbij raakten zeker vijf mensen gewond. Of het om een wraakactie of afrekening gaat, kan de politie nog niet zeggen.

Niemand raakte gewond, maar er zijn wel meerdere huizen beschadigd geraakt. De straat is nog tot ’s morgens afgezet. Op beelden is te zien dat het puin tot meters ver over de weg terecht is gekomen.

