Politie valt hotel binnen: ’Broers Azimi aangehouden’

De politie wil niets zeggen over de identiteit van de verdachten, maar bevestigt de actie. „Het gaat om een fraude-onderzoek, dus we richten ons op de administratie. We nemen datadragers als laptops en usb-sticks mee.”

Twee politie-auto’s staan voor de deur van het hotel. De flamboyante broers Azimi komen geregeld op tv en etaleren hun self-made rijkdom. Ze investeren in vastgoed, hebben een telecomwinkel, verpachten het hotel en wonen met hun gezinnen in kasteel De Elderschans, net naast het hotel.

„Negentig kamers, wat neerkomt op 50.000 overnachtingen per jaar. Daarmee geef ik deze krimpregio ook nog eens een enorme impuls”, zei Salar Azimi over het hotel tegen De Telegraaf. Tijdens het interview telde hij de onderwerpen op zijn vingers na. „Lamborghini, Ferrari, kasteel, hotel. Hebben we het bijna overal over gehad. O ja, de helikopter! Daar kan ik ook over beschikken. Niet slecht hè, voor een simpele boer.”

De broers Azimi kwamen als asielzoekers naar Nederland. Ze plukten vroeger rabarber om als scholier de blikjes cola mee te betalen, toen ze nog in een asielzoekerscentrum woonden. Tijdschrift Quote schatte het gezamenlijk vermogen van de broers Azimi vorig jaar in op 24 miljoen euro.