Automobilist (33) overleden bij ongeval op snelweg A1

Binnenland

Aanrijding wordt 75-jarige vrouw uit Geldermalsen fataal

Een 75-jarige vrouw uit Geldermalsen is om het leven gekomen door een aanrijding in Tricht, niet ver van haar woonplaats. Ze botste op de Oude Hoevenseweg in de Gelderse plaats met een andere auto en belandde in de sloot naast de weg.