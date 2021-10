Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Benoemen van besmettingsdichtheid in migrantenwijk is taboe

Door Eddy Terstall Kopieer naar clipboard

Ic-arts Diederik Gommers slingerde een thema de ether in dat om de een of andere reden een taboe is; bepaalde wijken in de grote steden kennen een grotere besmettingsdichtheid. Het gaat dan om de postcodes waar ook veel migranten wonen.