Bouwkavel in Oostburg blijkt over bijzondere schuilkelder te beschikken

Wie een huis zou willen bouwen op dit lapje grond kan zich in ieder geval verzekeren van een enorm ruime kelder. Het betonnen gebouwtje op een lommerrijke perceel middenin een woonwijk van Oostburg herbergt een ondergrondse atoombunker.

De eventuele nieuwe eigenaar mag daar bovengronds nog de nodige woonruimte aan toevoegen. De nieuwe woning moet bovenop de bunker gebouwd geworden. „De maximale inhoud van de woning mag 800 m3 bedragen en je kunt er een Bed & Breakfast starten”, zo oppert de makelaar via Funda.

De bunker heeft een afmeting van 20 x 20 meter en is gebouwd in de jaren '50 door de nationale organisatie Bescherming Bevolking, toen de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt was.

In de bunker waren genoeg voorzieningen om een groep van vijftig mensen twee weken te laten verblijven. De bunker is nooit in gebruik geweest en verkeert nog in goede staat.

Een trap vaste trap geeft toegang tot de ondergrondse verdieping met verschillende ruimtes en kamers, waaronder een complete kantine, twee slaapkamers, douche- en toiletruimtes, bergingen en technische ruimtes.